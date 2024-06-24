Битва вагітних луків у "голих" кетсьютах: Гейлі Бібер vs Кайлі Дженнер

Дівчина повторила образ подруги майже через три роки.

Американська модель і підприємниця Гейлі Бібер та її чоловік Джастін Бібер чекають зараз на свого первістка. Пару помітили днями у Нью-Йорку, коли вони разом йшли до автомобіля і Гейлі вирішила під час цієї вагітності бути ефектною та запам'ятатися шанувальникам.

Знаменита красуня з'явилася на публіці в чорному мереживному комбінезоні з бежевою підкладкою, який доповнила шкіряним довгим пальтом, слінгбеками та сумкою від Ferragamo.

Через чорне мереживо та бежеву підкладку в цьому вбранні, створювалося враження, що Гейлі напівгола.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Однак Бібер не перша, хто одягає подібне вбрання. 2021 року у схожому образі з'явилася на вулиці Кайлі Дженнер. Зірка реаліті тоді була вагітна своєю другою дитиною від тодішнього бойфренда Тревіса Скотта.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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