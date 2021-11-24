Битва вбраннь з ефектним декольте: Меган Фокс vs Геллі Бейлі

Іноді дизайнери не змовляючись, створюють дуже схожі вбрання.

На початку осені американська суперзірка і одна з найкрасивіших жінок у світі Меган Фокс вийшла на доріжку MET Gala в ефектній червоній сукні від бренду Dundas. Вбрання було повністю розшите бісером, камінням та прикрашене стразами, мало довгі рукави та шлейф. Особливістю цієї сукні стали вирізи з боків та декольте з переплетеними нитками та високий розріз, що оголює ногу зірки.

Під сукню Меган підібрала сатинові босоніжки на платформі, масивні прикраси з червоним камінням і доповнила образ чубчиком.

Меган Фокс / Getty Images

У дуже схожій сукні нещодавно на церемонії American Music Awards з'явилася 21-річна акторка та співачка Геллі Бейлі. На дівчині була коричнева оксамитова сукня від бренду LaQuan Smith, яку прикрашали схожі вирізи та декольте з плетіннями, а також високий розріз, що відкриває ногу. Подібностей також додавали шлейф та довгі рукави.

Образ вона доповнила прикрасами з коричневим камінням та босоніжками зі шнурівкою.

Геллі Бейлі / Getty Images

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