Битва вечірніх блискучих суконь: Катя Осадча vs Тіна Кароль

Зіркові красуні з'явилися на музичній премії в ефектних блискучих вбраннях.

Днями у столичному палаці "Україна" відбулася музична премія "Українська пісня року". На заході було багато знаменитостей. Премію також відвідала ведуча "Світського життя" Катя Осадча, яка взяла інтерв'ю у зірок для нового випуску програми. Вона поговорила з Тіною Кароль, яка виступила на концерті.

Осадча обрала для свого образу вечірню блискучу чорну сукню, розшиту паєтками, з високим розрізом, в якій вона продемонструвала і струнку фігуру, і красиві ноги.

Катя Осадча і Олег Винник / Світське життя/Instagram

Вбрання ведуча доповнила чорними туфлями та чорним аксесуаром для голови у вигляді крил із пір'я. у макіяжі акцент Катя зробила на очах.

Кароль теж обрала чорну блискучу сукню з паєтками. На ній було сексуальне вбрання від бренду David Koma на тонких бретельках, з відвертим декольте і прозорою вставкою на животі та нижче зони бікіні.

Катя Осадча і Тіна Кароль / Інстаграм Світського життя

Сукню зірка поєднала із чорними туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з локонами і макіяж з червоною помадою. У вухах були сережки-кільця.

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