Битва відвертих вбрань: Джулія Фокс vs Ізабель Гулар

Американська модель Джулія Фокс, що прославилася на весь світ своїми сміливими і відвертими образами, відвідала показ бренду Laquan Smith і продемонструвала своє досить відверте вбрання. На моделі була чорна сукня з щільної тканини з безліччю вирізом з боків.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Схоже вбрання, але у вигляді кетсьюта приміряла бразильська топмодель Ізабель Гулар, вона вийшла в ньому на подіум в рамках показу Laquan Smith. Поєднувала дівчина його з тугим пучком на голові та високими чоботами на шпильках.

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