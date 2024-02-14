Битва відвертих вбрань: Джулія Фокс vs Ізабель Гулар

Дівчата були зняти у схожих образах.
Американська модель Джулія Фокс, що прославилася на весь світ своїми сміливими і відвертими образами, відвідала показ бренду Laquan Smith і продемонструвала своє досить відверте вбрання. На моделі була чорна сукня з щільної тканини з безліччю вирізом з боків.
Схоже вбрання, але у вигляді кетсьюта приміряла бразильська топмодель Ізабель Гулар, вона вийшла в ньому на подіум в рамках показу Laquan Smith. Поєднувала дівчина його з тугим пучком на голові та високими чоботами на шпильках.
Читайте також:
- Поєднувала худі з гламурною сукнею-бюстьє: Джулія Фокс одягла незвичайний лук на прем'єру фільму
- Поєднувала рюші з ботфортами: новий дивний образ моделі Джулії Фокс
- У мінісукні та червоних лакових ботфортах: ефектна Ізабель Гулар позувала біля ялинки
- Відпочиває в Греції: Ізабель Гулар блиснула ідеальними сідницями в морі