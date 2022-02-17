Битва відвертих вбрань зі шнурівкою: Сіара vs Гайді Клум

Схожі вбрання серед зірок – зовсім не рідкість.

Німецька супермодель Гайді Клум зачарувала своїм гламурним та відвертим образом на заході у Лос-Анджелесі. Вона з'явилася у фіолетовому міні від Dundas з колекції весна-літо 2022, яке було з боків та спереду декороване шнурівкою.

Мінісукню модель підкреслила шубою, мюлями, об'ємною зачіскою з локонами та красивим макіяжем.

Гайді Клум / Associated Press

Проте фасон вбрання Клум так сподобався, що вона має ще одну схожу сукню, але тільки жовтого кольору. Нею модель хизувалася у своєму Instagram.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

Але повтори у світі шоубізнесу не рідкість і ми помітили, що у вбраннях від цього ж дизайнера неодноразово сяяла співачка Сіара. Знаменитість одягла сукню зі шнурівкою, але лише з довгою спідницею.

Також Сіара з'являлася у такому вбранні з хижим принтом.

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