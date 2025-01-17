Благала мишу дати їй спокій перед "Оскаром": Рене Зеллвегер поділилася кумедною історією

Перед церемонією вона дуже не виспалася, і тому була причина.

Рене Зеллвегер бувала на церемонії "Оскар" безліч разів, але найзнаковішим для неї став захід 2020 року, адже того разу вона отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль". Акторка обрала для заходу розкішну сукню від Armani Privé, яку бренд пошив для неї на індивідуальне замовлення.

Стилісткою акторки була Петра Фланнері і в інтерв'ю Vogue 2020 року вона розповіла, що до вибору сукні вони з Рене підійшли дуже відповідально. Після того, як Фланнері поінформувала бренди про естетику своєї клієнтки - "позачасовою із сучасним стилем", - Зеллвегер вирішила, які ескізи "розмовляють з нею", а потім вони зосередилися на деталях.

"Ми продумуємо візуальні образи, щоби побачити, як кожен образ стає частиною історії, майже як замальовки", — пояснює вона.

Сама ж акторка у новому інтерв'ю для видання зізналася, що їй дуже подобалася ця сукня.

"Так, це дійсно дуже гарна сукня. Я маю на увазі, конструкція цієї сукні була чудовою. Всі ці кристали, вручну пришиті до тканини, обважнені, і все ж таки вона відчувалася як футболка. Я дійсно почувалася самою собою в цій сукні, дуже елегантно у дуже стриманому значенні", — сказала акторка.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Але також вона розповіла кумедну історію, яка сталася перед церемонією.

"У день відбувається три чи чотири заходи, тому ви досить пізно лягаєте спати напередодні. І ось я лягла спати близько третьої ранку, заплющила очі, а потім почула це (вона має на увазі звуки шарудіння — ред.)", — каже Рене. — "І я поклала ліхтарик за узголів'я, і там була миша, і вона сиділа біля задньої частини узголів'я і дряпала його, і я подумала: не зараз. Тому довелося поговорити, і я сказала: ти можеш залишитися, але якщо ти підійдеш до переднього боку цього ліжка, я поміняю пастки на горищі. Так, напевно, я лягла спати близько п'ятої ранку. Ось що буває, коли живеш у Каньйоні".

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