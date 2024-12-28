Блакитна vs бордова: битва суконь фіналісток шоу "Холостяк-13" на церемонії

Дівчата обрали для своєї появи на фінальній церемонії вбрання від українських дизайнерів.

Вчора, 28 грудня, відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реалітішоу "Холостяк-13". Фінальна церемонія минула у казковій атмосфері на території історико-культурного комплексу "Замок Радомисль".

Пропонуємо розглянути образи фіналісток, у яких вони з'явилися на останній церемонії проєкту.

Волонтерка Інна Бєлєнь, яка стала переможницею шоу, з'явилася перед Олександром Тереном у приталеній ніжно-блакитній сукні-бюстьє з паєтками і високим розрізом збоку від українського бренду Gasanova.

Інна Бєлєнь/Скрин відео

Лук вона доповнила сірою довгою накидкою і білими босоніжками на високих платформах і підборах. У дівчини була елегантна зачіска з пучком, прикрашена сірим квітковим аксесуаром, ніжний макіяж і круглі сережки з камінням у вухах.

Інна Бєлєнь/Скрин відео

Інна Бєлєнь/Скрин відео

Езотерикиня Анастасія Юзьвак постала на церемонії у бордовій сукні з паєтками вільного крою з прорізами для рук, на яких були червоні рукавички вишневого відтінку. Це вбрання з останньої колекції українського бренду the COAT by Katya Silchenko.

Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Гармонійним доповненням до аутфіту дівчини стала зачіска з кучерями і прикрасою у вигляді рослини терен, яскравий макіяж із ягідною помадою і лаконічні сережки-цвяшки.

Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Анастасія Юзьвак/Скрин відео

Інна та Анастасія

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