Блейк Лайвлі доповнила вінтажну блискучу мінісукню сумкою-відром

Блейк Лайвлі / © Getty Images

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Скандальна акторка Блейк Лайвлі вперше за довгий час з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Зірка вийшла у світ в ефектному архівному образі від Модного дому Chanel, який обрала для презентації святкової капсульної колекції ювелірного дизайнера Брента Ніла.

Блейк обрала вінтажну мінісукню Chanel із колекції осінь-зима 1994 Ready-to-Wear, створену Карлом Лагерфельдом. Темно-синя сукня, оздоблена лелітками, мала структурований корсетний ліф, виріз у формі серця та два великі чорні атласні банти, розташовані по центру грудей.

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Блейк Лайвлі / © Getty Images

Свого часу цю ефектну сукню на подіумі демонструвала супермодель Крісті Тарлінгтон. Через роки 39-річна акторка поєднала цю сукню з сумкою-відром Chanel із колекції осінь-зима 2026 року. Аксесуар був виготовлений із глянцевої шкіри та доповнений фурнітурою золотистого відтінку та кроткою ручкою. Цікава чорна сумка створила сучасний контраст із вінтажною сукнею та гармонійно об’єднала весь ансамбль. Що стосується взуття, то Лайвлі обрала свій улюблений бренд — туфлі Christian Louboutin. Це була модель з натуральної овечої шкіри та прозорими вставками. Гострий носок, прозорі бокові деталі та тонкі ремінці навколо щиколоток надавали взуттю витонченості, а фірмова червона підошва стала завершальним акцентом гламурного образу зірки.

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Також у образі були присутні і аксесуари — вона доповнила вбрання сережками-підвісками у формі бантів і кількома масивними золотими коктейльними каблучками на обох руках. Завершував образ ніжний манікюр. Світле волосся Блейк було укладене у вільні голлівудські хвилі з боковим проділом, які м’яко обрамляли обличчя.

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