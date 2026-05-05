Блейк Лайвлі повернулась на Met Gala і приголомшила усіх сукнею зі шлейфом

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Акторка Блейк Лайвлі приголомшила усіх, коли з’явилася на Met Gala 2026 у Нью-Йорку після трирічної перерви. Для гучного виходу вона обрала архівну сукню від Atelier Versace з весняної колекції 2006 року. Через десять років цей гламурний образ досі виглядає актуальним.

«Для мене честь бути тут разом із Донателлою — честь, до якої я ставлюся дуже серйозно», — розповіла Лайвлі виданню Vogue. «Я не була на Met Gala з моменту народження моєї четвертої дитини. Щороку я — інша версія себе, ніж раніше, тож можливість постати сьогоднішньою собою — зі всім досвідом, силою та впевненістю — для мене важлива. Але так само важливо інколи бути вдома на дивані з дітьми в піжамах. Мати можливість робити і те, і інше — це честь, за яку я завжди буду вдячна».

Дрескод цьогорічного заходу звучить як Fashion Is Art («Мода — це мистецтво») і Лайвлі обрала пастельну сукню з тривимірними архітектурними елементами, створеними під впливом венеційського рококо 18 століття.

«Оскільки тема базується на мистецтві, я хотіла одягнути архівний виріб», — каже Лайвлі. «Одяг — це полотно, і він розповідає історію. Тому можливість обрати річ із власною історією, яка витримала випробування часом, була для мене особливою».

«Що зробило цю сукню „тією самою“, — це її колір: одночасно світанку і заходу сонця. Він символізує красу, тепло і всі етапи завершення одного дня та початку іншого», — додала Лайвлі. «Це про цикли життя і часу в найкрасивішому вигляді. Мистецтво, яке має особисті й глибокі історії, — це те, що мене найбільше надихає як шанувальницю».

Образ Блейк доповнила особливим аксесуаром — клатчем Judith Leiber, створеним із малюнками її чотирьох дітей, а також розкішними сережками з діамантами від Lorraine Schwartz.

