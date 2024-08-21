Блейк Лайвлі у центрі скандалу: акторку звинуватили у неналежній поведінці

Під час другої вагітності акторка потрапила у незручну ситуацію, про яку заговорили лише зараз.

2016 року акторка Блейк Лайвлі знялася у фільмі Вуді Аллена "Світське життя" і після його прем'єри в травні на Каннському кінофестивалі відбувся тривалий промотур в межах якого вона відвідувала безліч інтерв'ю і шоу. Одним із запланованих заходів, щоб просувати картину, було інтерв'ю з норвезькою журналісткою К'єрсті Флаа. Запис бесіди відбувся у Нью-Йорку 12 липня 2016 року, про що свідчать фотографії папараці. На Блейк того дня була ніжно-персикова сукня від Ungaro, яку вона носила з босоніжками на підборах і сумкою з короткими ручками.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Запис та промотур тоді збіглися з другою вагітністю акторки, проте вона ніяк не коментувала її на той час. Хоча живіт було видно, Блейк зберігала тишу і навіть не оголошувала офіційно про поповнення в сім'ї.

Однак інтерв'ю, яке вона відвідала того дня, через вісім років після запису негативно відгукнулося зараз. Після прем'єри фільму "Покинь, якщо кохаєш", у якому Блейк зіграла головну роль, про себе нагадала К'єрсті Флаа. Жінка вирішила опублікувати у своїх соцмережах частину інтерв'ю 2016 року та заявила, що Лайвлі тоді її дуже образила.

Інтерв'ю, яке вона підписала "Інтерв'ю з Блейк Лайвлі, через яке мені захотілося звільнитися з роботи", почалося з того, що журналістка привітала акторку з вагітністю словами "Вітаю вас з вашим маленьким животиком", на що акторка вирішила пожартувати відповівши: "А я вітаю вас із вашим животиком”. Далі виникла незручність, яка помітна на обличчях обох жінок.

К'єрсті через вісім років після того випадку вирішила розповісти, що відчула себе тоді не комфортно, тому що в той період життя, за її словами, не могла завагітніти.

"Це правда, що коментар ранив мене, тому що я сама ніколи не могла мати дітей, але, звичайно, Блейк цього не знала, тому я не можу звинувачувати її за біль, який я відчувала", - сказала журналістка у коментарі Business Insider.

Також вона додала, що Блейк та її колега далі ігнорували її і просто розмовляли між собою деякий час.

"Найнезручніша ситуація для інтерв'ю, яку я колись відчувала. Хіба не нормально вітати когось із вагітністю чи запитувати іншу жінку про костюми, які вона носить у фільмі? Дайте мені знати, що ви думаєте, у коментарях", - написала під відео журналістка

На Лайвлі після публікації старого відео звалився шквал негативу в Мережі. Багато хто почав звинувачувати акторку в неналежній поведінці, але були ті, хто ставив запитання: навіщо К'єрсті через стільки років опублікувала частину інтерв'ю. Тому журналістка записала ще одне відео, в якому розповіла, що вирішила опублікувати ту розмову з акторкою після того, як її подруга - теж журналістка - зіштовхнулася зі схожою ситуацією з іншою знаменитістю. К'єрсті зазначає, що такі незручні ситуації трапляються частіше, ніж ви могли б подумати, і що, опублікувавши інтерв'ю, вона могла б запобігти цьому в майбутньому. А ось те, що публікація відео збіглася із виходом фільму Блейк, вона назвала випадковістю.

Також вона додала, що та розмова з Лайвлі змусила її боятися брати інтерв'ю у інших знаменитостей та нервувати, що ситуація повториться. Однак через кілька років журналістка, чомусь, знову брала інтерв'ю в акторки і, судячи з усього, не відчувала ніякої незручності від розмови.

Чому вона вирішила порушити тему вагітності, коли Блейк публічно не говорила на той момент про свою другу дитину, Флаа не згадала в жодному з коментарів та інтерв'ю. Проте ситуацію зі старим відео не коментувала і сама Блейк.

2016-го Лайвлі вирішила заговорити про другу дитину лише через кілька днів після невдалого інтерв'ю з К'єрсті Флаа. Вона прийшла на шоу Джиммі Феллона The Tonight Show і вперше заявила що чекає на дитину, а також багато жартувала розповідавши про старшу доньку.

До речі, раніше акторці вже довелося перепрошувати перед користувачами Мережі - тоді вона вкрай невдало пожартувала про Кейт Міддлтон.

Читайте також:

Блейк Лайвлі у гарному та яскравому вбранні (17 фото)