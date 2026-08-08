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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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373
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Блейк Лайвлі відвідала футбольний матч у компанії свого чоловіка Раяна Рейнольдса

Акторка показала, як провела один із літніх вихідних.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Інстаграм Блейк Лайвлі

38-річна акторка, широко відома всім за своїми ролями в серіалі «Пліткарка» та фільмах «Зелений ліхтар» і «Все закінчиться на нас» — Блейк Лайвлі— відвідала товариський матч між «Рексемом» і «Ліверпулем» на стадіоні Yankee Stadium у Нью-Йорку, який відбувся в рамках передсезонного турне команд по США. «Ліверпуль» здобув перемогу з мінімальним рахунком завдяки голу у запеклій боротьбі проти «Рексема».

Як пройшла гра, Блейк показала у своєму Instagram.

(перегортайте фото вправо)

На стадіоні їй склав компанію її чоловік — 49-річний актор Раян Рейнольдс, який є співвласником команди «Рексем».

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Інстаграм Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Інстаграм Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Інстаграм Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Інстаграм Блейк Лайвлі

На матч Лайвлі одягла темні джинси, блакитну сорочку з тонкого деніму та туфлі-човники на підборах. Свій образ акторка доповнила сумкою Fendi з принтом «зебра».

Нагадаємо, що раніше Блейк Лайвлі з’явилася на чемпіонаті світу з футболу разом із подругами.

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