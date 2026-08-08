- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
Блейк Лайвлі відвідала футбольний матч у компанії свого чоловіка Раяна Рейнольдса
Акторка показала, як провела один із літніх вихідних.
38-річна акторка, широко відома всім за своїми ролями в серіалі «Пліткарка» та фільмах «Зелений ліхтар» і «Все закінчиться на нас» — Блейк Лайвлі— відвідала товариський матч між «Рексемом» і «Ліверпулем» на стадіоні Yankee Stadium у Нью-Йорку, який відбувся в рамках передсезонного турне команд по США. «Ліверпуль» здобув перемогу з мінімальним рахунком завдяки голу у запеклій боротьбі проти «Рексема».
Як пройшла гра, Блейк показала у своєму Instagram.
(перегортайте фото вправо)
На стадіоні їй склав компанію її чоловік — 49-річний актор Раян Рейнольдс, який є співвласником команди «Рексем».
На матч Лайвлі одягла темні джинси, блакитну сорочку з тонкого деніму та туфлі-човники на підборах. Свій образ акторка доповнила сумкою Fendi з принтом «зебра».
Нагадаємо, що раніше Блейк Лайвлі з’явилася на чемпіонаті світу з футболу разом із подругами.