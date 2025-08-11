Блейк Лайвлі vs Джастін Бальдоні: з'явилися деталі гучного скандалу між голлівудськими зірками

Блейк Лайвлі vs Джастін Бальдоні / © Associated Press

Фінальний епізод документальної серії «VS» — «Бальдоні проти Лайвлі: Голлівудська ворожнеча» — вже доступний на HBO Max. Про це повідомила компанія Warner Bros. Discovery UK & Ireland.

У центрі сюжету — дві протилежні версії однієї історії, що оголює переплетіння слави, гендерної нерівності та медійних маніпуляцій у Голлівуді.

60-хвилинний спецвипуск від студії Optomen досліджує одне з найгучніших протистоянь останніх років — юридичний конфлікт між актором і режисером Джастіном Бальдоні та акторкою Блейк Лайвлі, що вибухнув після прем’єри фільму «Покинь, якщо кохаєш» (It Ends With Us).

Стрічка містить ексклюзивні інтерв’ю з друзями та колишніми колегами обох зірок, проливаючи світло на події за лаштунками знімань. І як особисті образи, суперечки щодо контрактів і творчі розбіжності переросли у публічну судову війну, яка привернула увагу багатьох.

Перша частина епізоду показує позицію Бальдоні, який захищається від звинувачень у сексуальних домаганнях та говорить про спроби сторонніх сил контролювати його проєкт. Друга — це погляд Лайвлі, що протистоїть кампанії дискредитації та відстоює права жінок у кіноіндустрії.

Серед учасників випуску: творець TikTok-каналу Маркос Біцакакіс (він зацікавив публіку своїм розслідуваннями цієї драматичної історії і привернув увагу обох сторін конфлікту), журналістка К’єрсті Флаа, чиє інтерв’ю з Лайвлі стало вірусним після скандалу, молода акторка, якій Блейк допомогла на зніманнях і заступилася за неї, і репортерка Тейлор Лоренц, яка провела власне розслідування.

«Бальдоні проти Лайвлі: Голлівудська ворожнеча» — це збалансований погляд на гучну судову битву та її можливі наслідки для кар’єри обох сторін. Це — частина документальної серії «VS», що вже розповідала про інші резонансні конфлікти, зокрема «Рубіалес проти Ермосо: поцілунок на чемпіонаті світу» (Rubiales vs Hermoso: The World Cup Kiss), «Джонні проти Ембер: американський процес» (Johnny vs Amber: The U.S. Trial), та «Тейлор Свіфт проти Скутера Брауна: погана кров» (Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood).