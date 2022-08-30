Блейзер, джинси та біла футболка: стильна Джуліанна Мур прибула на Венеційський кінофестиваль

31 серпня в одному з найкрасивіших міст світу стартує Венеційський міжнародний кінофестиваль, який традиційно збере на червоній доріжці найповажніших режисерів, відомих акторів та інших знаменитостей.

Серед гостей заходу буде цього року оскароносна акторка Джуліанна Мур. У Венецію знаменитість прибула, оскільки стане однією із членів журі основного конкурсу. За день до відкриття Мур сфотографували біля водного таксі, коли вона вирушала на острів Лідо.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

На акторці був образ від італійського бренду Gucci. Зокрема вона одягла синій блейзер Love Parade, джинси, білу футболку та лофери. На плечі у знаменитості була сумка, а на очах сонцезахисні окуляри, звичайно, теж від Gucci.

Волосся акторки було укладене в гладку рівну зачіску, макіяж був дуже лаконічним і легким, а з прикрас вона вибрала золоті сережки.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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