Блейзер, джинси та біла футболка: стильна Джуліанна Мур прибула на Венеційський кінофестиваль

31 серпня в одному з найкрасивіших міст світу стартує Венеційський міжнародний кінофестиваль, який традиційно збере на червоній доріжці найповажніших режисерів, відомих акторів та інших знаменитостей.
Серед гостей заходу буде цього року оскароносна акторка Джуліанна Мур. У Венецію знаменитість прибула, оскільки стане однією із членів журі основного конкурсу. За день до відкриття Мур сфотографували біля водного таксі, коли вона вирушала на острів Лідо.
На акторці був образ від італійського бренду Gucci. Зокрема вона одягла синій блейзер Love Parade, джинси, білу футболку та лофери. На плечі у знаменитості була сумка, а на очах сонцезахисні окуляри, звичайно, теж від Gucci.
Волосся акторки було укладене в гладку рівну зачіску, макіяж був дуже лаконічним і легким, а з прикрас вона вибрала золоті сережки.
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