Блискітки, стрази та яскраві кольори: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023"

Конкурс краси "Міс Всесвіт 2023" у розпалі в Сальвадорі. Цього року за звання найкрасивішої змагається 84 учасниці.

Традиційний конкурс костюмів є родзинкою шоу. Щорічно ця частина заходу дає учасницям можливість показати свою країну та її культуру. Тому пропонуємо поглянути на незвичайні костюми, які продемонстрували дівчата на конкурсі краси.

Міс Бразилія Марія Брешане

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Філіппіни Мішель Ді

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Індія Світлана Шарда

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Фінляндія Паула Йоуканен

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Німеччина Гелена Бляйгер

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Єгипет Мора Тантаві

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Коста-Ріка Лісбет Вальверде

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Індонезія Фаб'єн Груневельд

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Домініканська Республіка Маріана Даунінг

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Франція Даян Лейр

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Кайманові острови Ілінн Павері

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Ірландія Айша Акореді

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Гватемала Мішель Кон

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Чилі Селеста В'єль

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Перу Каміла Ескріптенс

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Бельгія Емілі Ванстенкісте

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Камерун Іссі Принцес

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Таїланд Антонія Порсилд

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Непал Джейн Діпіка Гарретт

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Мексика Меліса Флорес

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс М'янма Амара Бо

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Велика Британія Джессіка Пейдж

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Італія Кармен Панепінто

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Сальвадор Ізабелла Гарсіа-Мансо

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Болгарія Юлія Павлікова

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Аргентина Яміле Даджуд

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Мальта Елла Портеллі

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Пуерто-Рико Карла Гільфу

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Україна Ангеліна Усанова

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Getty Images

Міс Сінгапур Пріянка Аннунсія

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Іспанія Афіна Перес

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Венесуела Діана Сілва

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Швейцарія Лорена Сантен

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс США Ноелія Фойгт

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Канада Медісон Квалтін

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Нідерланди Ріккі Колле

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Японія Ріо Міядзакі

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

Міс Колумбія Каміла Авелла

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press

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