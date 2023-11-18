Блискітки, стрази та яскраві кольори: найнезвичайніші костюми на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2023"

Конкурс краси "Міс Всесвіт 2023" у розпалі в Сальвадорі. Цього року за звання найкрасивішої змагається 84 учасниці.
Традиційний конкурс костюмів є родзинкою шоу. Щорічно ця частина заходу дає учасницям можливість показати свою країну та її культуру. Тому пропонуємо поглянути на незвичайні костюми, які продемонстрували дівчата на конкурсі краси.
Міс Бразилія Марія Брешане
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Філіппіни Мішель Ді
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Індія Світлана Шарда
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Фінляндія Паула Йоуканен
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Німеччина Гелена Бляйгер
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Єгипет Мора Тантаві
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Коста-Ріка Лісбет Вальверде
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Індонезія Фаб'єн Груневельд
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Домініканська Республіка Маріана Даунінг
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Франція Даян Лейр
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Кайманові острови Ілінн Павері
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Ірландія Айша Акореді
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Гватемала Мішель Кон
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Чилі Селеста В'єль
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Перу Каміла Ескріптенс
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Бельгія Емілі Ванстенкісте
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Камерун Іссі Принцес
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Таїланд Антонія Порсилд
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Непал Джейн Діпіка Гарретт
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Мексика Меліса Флорес
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс М'янма Амара Бо
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Велика Британія Джессіка Пейдж
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Італія Кармен Панепінто
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Сальвадор Ізабелла Гарсіа-Мансо
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Болгарія Юлія Павлікова
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Аргентина Яміле Даджуд
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Мальта Елла Портеллі
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Пуерто-Рико Карла Гільфу
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Україна Ангеліна Усанова
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Getty Images
Міс Сінгапур Пріянка Аннунсія
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Іспанія Афіна Перес
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Венесуела Діана Сілва
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Швейцарія Лорена Сантен
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс США Ноелія Фойгт
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Канада Медісон Квалтін
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Нідерланди Ріккі Колле
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Японія Ріо Міядзакі
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
Міс Колумбія Каміла Авелла
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2023" / Фото: Associated Press
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