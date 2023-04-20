Блискнула бюстгальтером у білій сорочці: Бар Рафаелі на презентації в Мадриді

37-річна манекенниця та мама трьох дітей приїхала на світський захід у білосніжній подовженій сорочці від Maison Valentino під якою був чорний мереживний бюстгальтер та у білих прямих джинсах Сeline, які підкотила знизу. До аутфіту модель підібрала чорні еспадрильї від Xti.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

У Бар був світлий манікюр, дуже легкий майже непомітний макіяж і розпущене пряме біляве волосся.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Бар показала, як збиралася на івент і запостила кілька сторіз показавши, як їй робили укладання та макіяж.

Бар Рафаелі / Фото: Instagram Бар Рафаелі

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