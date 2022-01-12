Блиснула бюстом і приміряла мінісукню: Ельза Госк поділилася новими фото з відпустки

Блиснула бюстом і приміряла мінісукню: Ельза Госк поділилася новими фото з відпустки

33-річна шведська модель знову опублікувала кілька фотографій у купальнику.

Ельза Госк із родиною, судячи з фото, відпочиває на Гаваях. Красуня охоче ділитися в Мережі фотографіями, на яких зображена у різних купальниках.

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Минулого разу шанувальники могли оцінити її фігуру в рожевому бікіні, а зараз Госк приміряла помаранчевий купальник, що складається з ліфа та плавок-шортів.

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Модель підняла над головою рушник і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри в білій оправі. Також розпустила біле кучеряве волосся і зробила кілька цікавих кадрів.

Також Госк поділилася й іншими знімками, на них вона зображена у короткій зеленій сукні та в окулярах, прогулюючись пляжем. На плечі у дівчини маленька чорна сумка, а взута вона в білі в'єтнамки.

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