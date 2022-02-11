Блискнула бюстьє: Аманда Сейфрід сходила в стильному образі до ресторану

Акторка дуже рідко з'являється на публіці.

Зірка фільмів "Mamma Mia!" та "Листи до Джульєтти" потрапила під приціл фотографів, коли вийшла вчора ввечері з ресторану L'Avenue у Saks у Нью-Йорку. Для свого виходу знаменитість обрала штанний костюм карамельного кольору з принтом, який вона поєднала з чорним бюстьє та туфлями-човниками.

Волосся Аманда зібрала, а ось у руці несла милу сумку-мішок ніжно-рожевого відтінку.

Аманда Сейфрід / Getty Images

Зазначимо, що незабаром має відбутися прем'єра серіалу "Вибула" з Амандою в головній ролі, який заснований на однойменному подкасті ABC Audio і розповідає про зліт і падіння Елізабет Голмс та її компанії Theranos, яка займається розробкою інноваційного обладнання для аналізу крові.

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