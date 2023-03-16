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Блискнула декольте в пікантній сукні: Лотті Мосс на вечірці в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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850
Час на прочитання
1 хв
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Блискнула декольте в пікантній сукні: Лотті Мосс на вечірці в Лондоні

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Модель і світська тусівниця Лотті Мосс відвідала вечірку з нагоди відкриття Radio 1 Big Weekend 2023 у готелі Londoner у центрі Лондона.

25-річна знаменитість продемонструвала пікантний образ у рожевій сукні з глибоким вирізом на декольте та кількома вирізами на животі, яка була повністю розшита паєтками.

Лотті поєднувала вбрання зі шкіряною курткою-косухою, маленькою сріблястою сумкою на короткій ручці та прозорими босоніжками на платформі. Дівчина зробила чорний манікюр і педикюр, одягла кілька каблучок на пальці та сережки-кільця з розсипом каміння. Біляве волосся уклала і розділила за проділом і зробила макіяж зі стрілками на повіках і підкреслила нюдовою помадою губи.

Лотті Мосс / © Getty Images
Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Зведена сестра Кейт Мосс працює як модель OnlyFans, продаючи відвертий контент для дорослих. Тож і у світське суспільство вона зазвичай виходить у пікантних аутфітах, чим нікого вже не дивує.

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Дата публікації
Перегляди
850
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