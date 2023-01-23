Блискнула грудьми: Бар Рафаелі одягла пікантне вбрання на світський захід

Ізраїльська модель відвідала не один, а одразу кілька заходів у Дубаї.

37-річна Бар Рафаелі приїжджала на відкриття нового розкішного курорту Atlantis The Royal у Дубаї. Ми вже бачили один її образ із синьої доріжки у чорній сукні без бретельок та з натуральним макіяжем на обличчі.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

А тепер хочемо показати лук у сукні зі сріблястим ліфом із запахом на шнурівці та чорним подолом від Alexander Wang. Вбрання чудово гармоніювало з чорними лаконічними босоніжками.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

Волосся Рафаелі красиво спадало локонами на плечі, а в макіяжі дівчина так само лише злегка акцентувала увагу на губах, а очі залишила практично не нафарбованими.

Нагадаємо, нещодавно Бар показувала, як знімалася у рекламі спідньої білизни. В Instagram дівчина ділилася знімками на яких танцює перед камерою в гарному комплекті для білизни. Підписники розхвалили фігуру моделі та матері трьох дітей.

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