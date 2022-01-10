Блискнула грудьми в рожевому бікіні: Ельза Госк поділилася фото з відпочинку

33-річна шведська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк проводить час на курорті зі своєю родиною.

Ельза показала ще кілька фото, на одному з них шведка зображена в рожевому бікіні, в якому позує з різних ракурсів.

На знімках можна побачити струнку фігуру моделі. Рік тому Госк вперше стала мамою, 11 лютого 2021 року вона народила дочку — Туулікі Джоан Дейлі. Швидше за все, малеча відпочиває разом з батьками.

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Також Госк не проґавила можливості похизуватися фотографією, на якій зображена топлес. А також показала їжу, яку вони там їдять, і гарне відео моря, що переливається на тлі сонячних променів.

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