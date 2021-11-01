Блискнула грудьми: Вікторія Бекхем знову приміряла білизняну сукню

Вікторія Бекхем останнім часом часто приміряє сукні у білизняному стилі.

Британська дизайнерка продемонструвала новий лук в чорній сукні на тонких бретельках, яку одягла без білизни. Вікторія давно позбулася силіконових імплантів і тепер охоче демонструє публіці свої акуратні маленькі груди.

Але не тільки новим аутфітом хотіла похизуватися дизайнерка. Вікі продемонструвала свотчі тіней із її нової б'юті-колекції. У підписі Вікторія так і написала: "Зразки Cheeky Posh на знімальному майданчику".

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Раніше на вихідних ми показували вам новий лук Вікторії в рожевому джемпері та помаранчевих вельветових штанях-кльош з високою талією. Бекхем похизувалася стильним аутфітом зі своєї колекції. Нагадаємо, нещодавно свою лінійку Victoria Beckham Beauty вона презентувала у Нью-Йорку, куди приїздила спеціально для цього на кілька днів.

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