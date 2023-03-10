Блискнула ліфчиком на сцені: Шарліз Терон на світській церемонії

Терон вручила нагороду Adruita Lee Hairstyling Award і вийшла на сцену у чорній сукні з глибоким вирізом, короткими рукавами та оборками. Під сукнею у Шарліз виднівся чорний мереживний бюстгальтер. Світле волосся акторка зібрала в пучок, вона зробила ледь помітний макіяж очей та губ.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Нещодавно, Шарліз Терон відвідувала показ Christian Dior сезону осінь-зима 2023-2024, який відбувся на Паризькому тижні моди. Там зірка сяяла в кремово-білій сукні, розшитій бісером, без рукавів, поверх якої накинула пряме чорне пальто, і була взута в грубі черевики.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

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