Блискнула п'ятою точкою: Голлі Беррі показала нові фото з відпочинку

55-річна Голлі Беррі продовжує насолоджуватися відпочинком на островах та ділитися знімками у своєму блогу в Instagram.

Зірка опублікувала кілька знімків, на одному з них Голлі зображена в чорній прозорій кофті з глибоким декольте та золотим ланцюгом на шиї. У неї розпущене волосся і дивиться знаменитість пронизливо в камеру. У підписи Беррі дякує погоді (там де перебуває акторка висока вологість), а дівчата знають, як це іноді впливає на зачіску.

На іншому фото Беррі зображена лежачи в чорній сукні на тлі дуже гарного краєвиду. Підпис до знімку свідчить:

"Ніколи не озираюсь назад, завжди вперед".

Відпочиває Голлі Беррі разом із своїм коханим Ваном Гантом.

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