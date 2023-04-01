Блискнула п'ятою точкою: Вікторія Бекхем позувала в ефектній сукні біля басейну

Вікторія Бекхем завжди сама носить вбрання зі своїх колекцій. І в Instagram поділилася знімком, на якому заскочена у сукні зі своєї нової колекції.

48-річна Вікторія одягла максісукню з атласу з вирізами з боків та оголеною спиною. Вартість такого червоно-блакитного вбрання складає 1543 долари. Лук Вікторія доповнила взуттям на високих підборах із відкритим носком. А у підписі до знімку написала:

"Просто байдикувати біля басейну в цьому невимушеному маленькому номері!".

Мабуть Вікторія Бекхем завжди виходить до басейну в коктейльному вбранні. Зірка повернулася до камери задом, щоб продемонструвати, як вбрання сидить на її п'ятій точці.

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Також у колекції Вікторії є така сама сукня, але тільки чорно-білого кольору. Її дизайнерка одягала на вечерю британського Vogue "Forces For Change", організовану головним редактором глянцю Едвардом Еннінфулом у грудні минулого року, де сяяла разом зі своєю подругою Євою Лонгорією.

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