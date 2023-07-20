Блискнула сосками в білому кроптопі: Ешлі Робертс прогулялася Лондоном

Ешлі Робертс потрапила під приціл фотографів, коли поверталася до машини після ранкового ефіру на радіостанції Heart у Лондоні.

41-річна знаменитість мала стильний вигляд і була цього ранку одягнена в білий кроптоп, під який не одягла бюстгальтер і світлі джинси-кльоші з високою талією. Образ Ешлі поєднувала з блискучими туфлями-човниками та маленькою білою сумкою в руках.

Робертс зібрала біляве волосся в низький хвіст, одягла сонцезахисні окуляри у прямокутній пластиковій оправі та сережки півкільця. Робертс впевнено дефілювала вулицею, поки її фотографували папараці.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

До речі, сосками зірка сяє не вперше. Періодично вона одягає одяг із тонкої тканини, а враховуючи спекотний літній сезон, воліє не одягати під такі вбрання нижню білизну.

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