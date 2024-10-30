Блискнула сосками в білому кроптопі: Олівія Вайлд сходила на тренування

40-річна Олівія Вайлд багато часу приділяє спорту.
Акторку знову зазнімкували папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона поверталася з тренування зі спортзалу.
Цього разу знаменитість була одягнена в білий укорочений топ, крізь який були помітні її соски та високі червоні лосини, а взута у кросівки. В руках Олівія традиційно несла пляшку з водою та рушник, а також шопер та кофту, а на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.
Біля спортзалу Олівію Вайлд часто фотографують папараці. Спортивних аутфітів в гардеробі актрки величезна кількість.
Читайте також:
- У кроптопі та лосинах: Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі
- У чорній сукні-балахоні: Олівія Вайлд відвідала прем'єру фільму в Лос-Анджелесі
- Спорт за розкладом: Олівію Вайлд зняли після тренування