Блискнула стрункими ногами: Вікторія Бекхем показала два нових луки на вулицях Нью-Йорка

У п'ятницю дизайнерку заскочили папараці на виході з готелю Mark у Нью-Йорку. 48-річна модельєрка одягла строкату сорочку у відтінках синього, жовтого та кольору гакі від Victoria Beckham, вартістю 658 доларів, поєднуючи її з парою світло-жовтих штанів-кльош та бордовою сумкою через плече.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Вікторія одягла великі чорні сонцезахисні окуляри, уклала волосся легкими хвилями і одягла золоті сережки, тонку підвіску на шиї та золотий годинник. Легкий денний макіяж завершував образ Вікторії.

Днем раніше дизайнерку також заскочили в Нью-Йорку, але в іншому аутфіті – у білій сукні з короткими рукавами та високим розрізом, яку вона також поєднала з прозорими човниками з бордовими носами та тією ж бордовою сумкою на довгому ремінці.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також під час цієї поїздки місіс Бекхем відвідала The Today Show, де сяяла у зеленій сукні з колекції свого бренду Victoria Beckham VB Body. Нагадаємо, до Нью-Йорку Вікторія приїхала для того, щоб провести низку заходів на підтримку свого б'ютібренду.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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