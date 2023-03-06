Блискнула трусами: Флоренс П'ю прийшла на модний показ у прозорій спідниці

27-річна акторка Флоренс П'ю привернула увагу фотографів на показі Valentino сезону осінь-зима 2023-2024 під час Тижня моди у Парижі.

На модне шоу знаменитість приїхала у довгій прозорій білій спідниці, розшитій паєтками та стразами і підібравши до неї вкорочену сіру толстовку з круглою горловиною, прикрашеною безліччю каменів.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Флоренс доповнила екстравагантний лук сріблястою сумкою на короткій ручці, волосся зібрала у високий пучок і зробила макіяж у теплих відтінках. У її носі виблискував пірсинг, а на зап'ястях було кілька дорогоцінних браслетів. Акторка носила пірсинг, у вухах у неї теж сяяло кілька сережок, а на руках був гарний манікюр.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Показ Valentino у Парижі також відвідало подружжя Пріянка Чопра та Нік Джонас. Пріянка одягла вбрання в одному з наймодніших і найпопулярніших відтінків червоних доріжок — яскраво-рожевому. На ній була широка сукня-туніка з асиметричним подолом та рукавами, яка доповнювала V-подібне декольте.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Флоренс П'ю також були виходи у рожевих аутфітах. Дуже ефектний лук дівчина продемонструвала на церемонії вручення премій The British Independent Film Awards.

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