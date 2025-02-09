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Блиснула білизною: красива Демі Мур у прозорій сукні від Dior сяяла на церемонії

Блиснула білизною: красива Демі Мур у прозорій сукні від Dior сяяла на церемонії

Демі Мур / Фото: Getty Images

62-річна акторка обрала для свого виходу пікантне вбрання.

Демі Мур відвідала 77-му щорічну церемонію вручення нагород Гільдії режисерів Америки, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці акторка з'явилася в елегантному образі. На ній була прозора сукня з колекції весна-літо 2018 бренду Christian Dior. Вона була прикрашена цікавою вишивкою з бісером, яка нагадувала очі. У цьому вбранні Демі виблискувала блакитною білизною.

Демі Мур / © Getty Images
Демі Мур / Фото: Getty Images

У Мур була гарна зачіска з локонами на кінчиках, макіяж із пишними віями і рожевими рум'янами і червоний манікюр. Аутфіт Демі доповнила прикрасами від Messika: срібними сережками з діамантами та каблучками з камінням. Мур мала стрункий ефектний вигляд.

Нагадаємо, Демі Мур на премію Critics Choice Awards одягла темно-синю сукню від французького Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції осінь-зима 2024.

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