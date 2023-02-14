Блиснула бюстгальтером: Ешлі Грем в ефектному луку прийшла на модний показ у Нью-Йорку

Мама трьох дітей залишила їх на їхнього батька і відвідала показ Tory Burch на Нью-Йоркському тижні моди.

35-річна Ешлі Грем приїхала на показ у сріблястій кофті, яка просвічувалася і під якою було видно чорний бюстгальтер, поєднуючи сексуальний образ із елегантною спідницею чорного кольору та золотими туфлями.

Грем розпустила довге волосся і трохи накрутила його хвилями, зробила насичений вечірній макіяж зі стрілками на повіках і одягла золотисті сережки-висячки.

Також у зірки був французький манікюр і кілька золотих каблучок виблискувало на пальцях.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель plus size любить бувати у світському суспільстві. Нещодавно вона відвідала галавечір Fifteen Percent Pledge 2023 у Нью-Йорку, де з'явилася у смарагдовій вечірній сукні з воланами та вирізом на декольте, що повністю обтискає її фігуру, та взута у чорні босоніжки на шпильках.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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