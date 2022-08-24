Блиснула декольте: Гайді Клум вийшла на доріжку в ефектній сукні від Dolce & Gabbana

Гайді Клум продемонструвала два нових образи на зніманнях шоу талантів America's Got Talent у Пасадені, Каліфорнія.

Біля готелю 49-річну модель сфотографували у строкатій максісукні, вбрання зірка поєднала з ефектними гостроносими чоботями на шпильках та сумкою, підібраною в тон через плече на ремінці-ланцюжку.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

До образу Гайді підібрала чорні сонцезахисні окуляри у червоній оправі, розпустила волосся, зробила нейтральний нюдовий макіяж та манікюр у бежевих відтінках.

Вже в самому павільйоні Гайді Клум переодяглася в розкішну вечірню сукню Dolce & Gabbana з глибоким V-подібним вирізом і шнурівкою з дорогоцінного каміння.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Аутфіт свій зірка доповнила чорними сатиновими босоніжками на шпильках, сережками кліпсами з дорогоцінного каміння, браслетом на зап'ястя та кількома каблучками різної форми. Клум також зробила укладання з мокрим ефектом і насичений макіяж очей.

На червоній доріжці шоу America's Got Talent Гайді Клум завжди має приголомшливий вигляд. Подивіться кілька її нещодавніх аутфітів.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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