Блиснула декольте: Кріссі Тейген у маленькій чорній сукні прогулялася Нью-Йорком

35-річна модель Кріссі Тейген з'явилася на публіці у двох різних образах. Один із них був дуже пікантним.

Мама двох дітей мала приголомшливий вигляд у маленькій чорній сукні з пікантним вирізом на декольте, коли прямувала на інтерв'ю у програмі Watch What Happens Live у вівторок увечері. Модель заскочили на виході з готелю у Нью-Йорку.

Сукня була на тонких бретельках і з воланами у вигляді бантів навколо її живота. Тейген доповнила аутфіт парою чорних босоніжок на шпильці з відкритим носом та з ремінцями навколо щиколоток. Світле волосся Кріссі було розпущене і трохи накручене, на обличчі був макіяж, а у вухах виблискували сережки-кільця.

Кріссі Тейген / Getty Images

Також зірку сфотографували на вулицях Нью-Йорка у більш повсякденному образі: трикотажних лосинах та короткому кардигані, чорному пальті зверху та чорних хутряних капцях. Також модель була в бейсболці, а довге волосся було накручене локонами і розпущене.

Нагадаємо, нещодавно також в інтерв'ю на шоу Today Тейген розповіла про сто днів, які вона провела без алкоголю. "100 днів тверезості, мені так добре, голова така ясна, і я дуже схвильована", — заявила модель. Раніше в серпні Тейген розповіла в Instagram про те, що коли вона жила в Нью-Йорку, то дуже захоплювалася алкоголем. "Я сиділа з моїми множинними подвійними склянками горілки і напивалася цілий день на самоті... а потім купувала капелюхи, які мені не подобалися або які мені не потрібні", — говорила Кріссі.

Кріссі Тейген / Getty Images

Зараз модель впоралася з цією згубною звичкою.

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