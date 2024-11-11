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Блиснула декольте: Шарліз Терон у пікантній сукні від Schiaparelli сяяла на церемонії

Блиснула декольте: Шарліз Терон у пікантній сукні від Schiaparelli сяяла на церемонії

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Акторка Шарліз Терон відвідала галавечір Baby2Baby у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі.

49-річна Терон привернула увагу публіки, одягнувшись у гламурну кремову сукню з глибоким вирізом на декольте з весняно-літньої колекції Schiaparelli з чорним корсетом, що підкреслює талію.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Вечірній аутфіт акторка доповнила масивною золотою сережкою, темним манікюром та золотими каблучками на пальцях. Біляве волосся Шарліз було ідеально рівним, а макіяж на обличчі досить стриманим. Взута зірка була в чорні лаковані туфлі із золотими носами та на високих підборах.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз любить бути помітною на публіці. Раніше ми показували вам образ Терон у чорному бюстгальтері, який вона поєднувала з чорним подовженим блейзером та спідницею міді.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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