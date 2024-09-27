Блиснула декольте у стильному костюмі: Вікторія Бекхем на вулицях Парижа

У столиці Франції Вікторія перебуває тому, що приїхала представляти на Паризькому тижні моди свою нову весняно-літню колекцію сезону 2025 року.

Вікі мала розкішний вигляд в чорному штанному костюмі, який пікантно підкреслював її оголене декольте. Талія Бекхем була підкреслена поясом, а штани були широкими та дуже довгими. Також вона одягла великі чорні сонцезахисні окуляри – її фірмовий стиль.

Вікторія нещодавно обстригла довге волосся і тепер носить каре. Вона зробила легкий макіяж, одягла тонку золоту підвіску на шию, золотий годинник на зап'ястя і зробила світлий манікюр.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Днями Вікторію також зазнімкували на вулицях Парижа, коли вона йшла зі своїм середнім сином Ромео. Кажуть, хлопець вирішив зав'язати із футбольною кар'єрою та зайнятися дизайном, як і його мати.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Старший син Бекхемів – Бруклін Бекхем – також був заскочений на Паризькому тижні моди. Разом із дружиною Ніколою Пельтц вони відвідали кілька показів у рамках модного тижня, а сьогодні відвідають показ нової колекції Вікторії Бекхем.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

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