Блиснула декольте у золотій сукні: Єва Лонгорія на оскарівській вечірці

Єва Лонгорія відвідала і церемонію "Оскар" та вечірку Vanity Fair, що відбулася після церемонії.

Якщо на церемонію до театру "Долбі" зірка приїхала в елегантній чорній сукні від Tamara Ralph з оголеними плечима, пікантним декольте та шлейфом, то на паті з'явилася геть в іншому вбранні – золотому.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Ефектне і дуже пікантне вбрання з глибоким декольте і на тонких бретельках було розшите камінням. Єва підібрала до нього дорогоцінні сережки з розсипом каміння, зробила насичений макіяж очей з пишними віями і зібрала волосся в низький гладкий пучок. На пальцях у акторки виблискувало кілька каблучок, одна з них була у вигляді квітки. А манікюр Єва зробила нюдового кольору.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шарліз Терон також з'явилася на церемонії "Оскар" у сукні з вельми відвертою лінією декольте. На ній було вбрання Dior Haute Couture та прикраси від Boucheron.

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