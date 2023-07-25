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Блиснула декольте в мінісукні: Ешлі Грем заскочили на вечірці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Блиснула декольте в мінісукні: Ешлі Грем заскочили на вечірці

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

35-річна модель plus size Ешлі Грем відвідала тусовку у ресторані Clase Azul's The Loft у Брукліні.

Знаменитість приїхала на захід у мінісукні з газетним принтом, яка переливалася стразами, була на широких бретельках і підкреслювала її пишне декольте.

Ешлі зробила макіяж у теплих відтінках, розпустила своє довге темне волосся і широко усміхалася, позуючи перед камерами фотографів. Вечірка відбулася на честь святкування Національного дня текіли.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Грем продемонструвала ефектний лук під час прем'єри фільму "Барбі" у Лос-Анджелесі. Ешлі одягла того вечора чорну сукню фасону русалка з прозорою вставкою на стегнах і невеликим шлейфом і мала досить привабливий вигляд.

Ешлі Грем / © Associated Press
Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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