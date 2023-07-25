Блиснула декольте в мінісукні: Ешлі Грем заскочили на вечірці

Знаменитість приїхала на захід у мінісукні з газетним принтом, яка переливалася стразами, була на широких бретельках і підкреслювала її пишне декольте.

Ешлі зробила макіяж у теплих відтінках, розпустила своє довге темне волосся і широко усміхалася, позуючи перед камерами фотографів. Вечірка відбулася на честь святкування Національного дня текіли.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Грем продемонструвала ефектний лук під час прем'єри фільму "Барбі" у Лос-Анджелесі. Ешлі одягла того вечора чорну сукню фасону русалка з прозорою вставкою на стегнах і невеликим шлейфом і мала досить привабливий вигляд.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Читайте також: