Блиснула декольте в пікантному луку: Наомі Кемпбелл заскочили в Парижі

Там зараз проходить Паризький тиждень моди, в якому 53-річна Наомі Кемпбелл бере активну участь. Зірку сфотографували, коли вона прямувала до готелю, де зупинилася.

Дорогою до готелю зірку супроводжував невідомий чоловік, який ніс її сумку та пакет. Сама супермодель мала ефектний вигляд в чорному штанному костюмы, який складався з короткого жакета, декорованого червоними нитками і штанів зі стрілками. Під жакетом модель не мала бюстгальтера.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Кемпбелл була взута в чорні гостроносі туфлі з пряжками, на шиї в неї виблискувало дороге кольє, а у вухах були сережки-висячки. Вона була у чорних сонцезахисних окулярах, які рятували її від спалахів фотокамер.

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл стала запрошеною зіркою на показі Dolce Gabbana у рамках Міланського тижня моди, де у спідній білизні продефілювала подіумом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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