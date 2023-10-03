Блиснула декольте в пікантному луку: Наомі Кемпбелл заскочили в Парижі

Супермодель Наомі Кемпбелл зазнімкували папараці в Парижі.
Там зараз проходить Паризький тиждень моди, в якому 53-річна Наомі Кемпбелл бере активну участь. Зірку сфотографували, коли вона прямувала до готелю, де зупинилася.
Дорогою до готелю зірку супроводжував невідомий чоловік, який ніс її сумку та пакет. Сама супермодель мала ефектний вигляд в чорному штанному костюмы, який складався з короткого жакета, декорованого червоними нитками і штанів зі стрілками. Під жакетом модель не мала бюстгальтера.
Кемпбелл була взута в чорні гостроносі туфлі з пряжками, на шиї в неї виблискувало дороге кольє, а у вухах були сережки-висячки. Вона була у чорних сонцезахисних окулярах, які рятували її від спалахів фотокамер.
Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл стала запрошеною зіркою на показі Dolce Gabbana у рамках Міланського тижня моди, де у спідній білизні продефілювала подіумом.
Читайте також:
- У сукні з блискучою торочкою: розкішна Наомі Кемпбелл позувала перед фотографами
- Битва образів у оксамитових синіх сукнях: Наомі Кемпбелл vs Аміна Муадді
- На подіумі: Наомі Кемпбелл у чорній сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми