Блиснула декольте: Єва Лонгорія у пікантному топі та штанах-кльош приїхала на шоу

46-річна Єва Лонгорія показала підписникам аутфіт, в якому ходила на знімання шоу Еллен Дедженерес.

Акторка опублікувала фото свого красивого образу. Вона приїхала на знімання в гарному топі кольору шампань з відкритими плечима та відвертою лінією декольте, який поєднала зі штанями-кльош з високою талією та гостроносим взуттям на підборах. Свій образ Єва доповнила сережками-цвяшками, традиційно насиченим макіяжем, а волосся зібрала у високий хвіст. "Проста елегантність для Еллен", — підписала знімки в Instagram акторка.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Також Лонгорія опублікувала ролик зі знімань самого шоу та показала фрагмент, де вони розпивали текілу Casa Del Sol Tequila, презентація якої минулого тижня відбулася у Лос-Анджелесі.

"Ходять чутки, що в текілі нуль калорій. Або принаймні так я собі говорю ...Підключайтесь до @theellenshow, щоб побачити, як Еллен і @sir_twitch_alot спробують @casadelsoltequila Salud!", — підписала ролик Лонгорія.

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Читайте також:

У штанах-палаццо та із сексуальним декольте: стильний лук Єви Лонгорії

У костюмі з принтом "віши": Єва Лонгорія похизувалася знімком із тренування

У яскравій білизняній сукні: Єва Лонгорія похизувалася аутфітом

Стиль Єви Лонгорії (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання