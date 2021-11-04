Блиснула довгими ногами і пишним бюстом: Гайді Клум на вечірці в Лос-Анджелесі

Блиснула довгими ногами і пишним бюстом: Гайді Клум на вечірці в Лос-Анджелесі

48-річна Гайді Клум продемонструвала захопливий образ на черговому світському заході в Лос-Анджелесі.

Німецька манекенниця та мама чотирьох дітей відвідала вечірку з нагоди презентації книжки Трейсі Каннінгем "True Color" на користь фонду Labelle у Лекфіті в Лос-Анджелесі.

На паті Клум приїхала у чорному короткому аутфіті від Vera Wang, що складався з подовженого блейзера з мереживними рукавами, топа з відвертим декольте та коротких шортів. Взута Клум була у шкіряні ботильйони на високих підборах, а міні у поєднанні з таким взуттям чудово підкреслювали стрункі та довгі ноги моделі.

Гайді Клум / Getty Images

У Гайді на обличчі був насичений вечірній макіяж з блискучими тінями на повіках, а біляве волосся модель розпустила. Її свіже фарбування на голові також було дуже гарним.

Нагадаємо, на нещодавню презентацію нового синглу її чоловіка Тома Каулітца Гайді Клум приїздила у білому мереживному комбінезоні та бежевих туфлях-човниках. Образ Гайді доповнив білий манікюр, такий самий був і цього разу.

Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

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