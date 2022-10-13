Блиснула формами: Емілі Ратаковскі у сексуальній сукні-сітці прийшла на вечірку

Нещодавно Ратаковскі підтвердила, що розлучилася із чоловіком і тепер насолоджується свободою. Все це відбувалося на тлі чуток про її новий роман із актором Бредом Піттом.

На вечірці Ратаковскі сяяла в сукні сітці сірого кольору від Fishnet maxi dress, під яку одягла сатинову спідню білизну. В руках Емілі тримала чорний клатч, а взута була в босоніжки на високих підборах.

Зірка розпустила волосся і зробила собі кучеряву зачіску, а також нафарбувала очі яскравими тінями та підкреслила пухкі губи блиском. Нігті моделі нафарбовані не були, але манікюр був акуратним.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Ратаковскі танцювала біля діджейського пульта разом із подругою.

Нещодавно ми розповідали, як Емілі Ратаковскі осоромилася в Мілані, коли не помітила, що вийшла на вулицю в топі, на якому залишилися сліди від дезодоранту.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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