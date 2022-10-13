Блиснула формами: Емілі Ратаковскі у сексуальній сукні-сітці прийшла на вечірку

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі відвідала вечірку у Нью-Йорку, присвячену 50-річчю журналу W.
Нещодавно Ратаковскі підтвердила, що розлучилася із чоловіком і тепер насолоджується свободою. Все це відбувалося на тлі чуток про її новий роман із актором Бредом Піттом.
На вечірці Ратаковскі сяяла в сукні сітці сірого кольору від Fishnet maxi dress, під яку одягла сатинову спідню білизну. В руках Емілі тримала чорний клатч, а взута була в босоніжки на високих підборах.
Зірка розпустила волосся і зробила собі кучеряву зачіску, а також нафарбувала очі яскравими тінями та підкреслила пухкі губи блиском. Нігті моделі нафарбовані не були, але манікюр був акуратним.
Ратаковскі танцювала біля діджейського пульта разом із подругою.
Нещодавно ми розповідали, як Емілі Ратаковскі осоромилася в Мілані, коли не помітила, що вийшла на вулицю в топі, на якому залишилися сліди від дезодоранту.
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