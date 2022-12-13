Блиснула формами: Гайді Клум прийшла на прем'єру фільму у пікантній сукні від українського бренду

Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц відвідали довгоочікуване продовження культового фентезі від режисера Джеймса Кемерона – "Аватар: Шлях води". Прем'єрний показ відбувся у театрі Долбі у Лос-Анджелесі.

49-річна німецька манекенниця справила фурор на доріжці у сукні від українського бренду Lever Couture, створеній Лесею Верлінг'єрі.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

На Гайді була сукня з тонкої напівпрозорої сітки, мініатюрна з одного боку та з багатошаровою спідницею з іншого. До вбрання модель підібрала пластикові босоніжки із золотою підошвою на високих підборах. Фігура зірки мала просто приголомшливий вигляд в цьому вбранні.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Вечірній лук Гайді також чудово доповнювали сережки у вухах, насичений макіяж очей, нюдовий манікюр та укладання з мокрим ефектом.

Чоловік Гайді Том Каулітц одягнув костюм у відтінку металік, який чудово гармоніював із вбранням манекенниці. А взутий був у чорні сліпони.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

До речі, у сукнях від бренду Lever Couture раніше з'являлися на публіці співачка Леді Гага (вона знімалася у ній в кліпі на пісню Hold My Hand, яка стала саундтреком до фільму "Топ Ган: Меверік").

А також акторка Міла Йовович сяяла галавечорі amfAR у зефірній сукні у дрібну сіточку блакитного кольору від Lever Couture.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

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