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Блиснула формами з усіх ракурсів: Кім Кардашян у бікіні сексуально позувала в душі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Блиснула формами з усіх ракурсів: Кім Кардашян у бікіні сексуально позувала в душі

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян поділилася з фоловерами пікантними знімками, на яких зображена в бікіні.

Бізнеследі продемонструвала свою неймовірну фігуру на нових знімках, опублікованих на її сторінці в блогу в Instagram. Кім одягла чорний бікіні зі своєї другої колекції SKIMS, який коштує 72 долари, розпустила своє довге волосся і одягла на талію золотий ланцюжок із маленьким хрестиком.

Кім позувала в душі, що знаходився просто неба, притискалася п'ятою точкою до стіни і всіляко демонструвала свої сексуальні вигини. У Кардашян був нюдовий маніяж на обличчі і вона мала дуже привабливий вигляд.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно Кім повернулася з Європи, де відвідувала кілька модних показів, а також була заскочена в сексуальному луку в одному з бутиків Dolce&Gabbana у Мілані.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1340
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