Блиснула грудьми: 60-річна Джуліанна Мур одягла сукню з пікантним вирізом

Стартував сезон прем'єр і світських заходів і зірки одягнувши найкращі вбрання сяють на червоних доріжках.

Вчора, 9 вересня, в Торонто відбулася прем'єра фільму "Дорогий Еван Гансен". Стрічка розповідає про хлопця, який страждає від соціального тривожного розладу. Цей стан заважає йому контактувати з людьми і заводити друзів. Психотерапевт хлопця радить йому писати листи самому собі, але головний герой уявляє, що веде переписку зі своїм однокласником Коннором, у якого теж немає друзів. Але раптом Коннор закінчує життя самогубством.

60-річна Мур, яка зіграла у фільмі одну з головних ролей, приїхала на прем'єру в скромній сірій сукні з розсипом страз на ній. Пікантності образу додавав досить глибокий виріз на декольте акторки. Але, щоб мати пристойний вигляд, Мур все ж таки накинула зверху чорний блейзер.

Джуліанна Мур / Getty Images

Взута Джуліанна була в білі босоніжки, на них також були дрібні камінчики, вона зробила чорний манікюр, і дуже насичений макіяж очей з темними тінями на повіках, а губи нафарбувала бежевим блиском. Руде волосся зірка накрутила локонами і одягла у вуха маленькі сережки-цвяшки.

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Нагадаємо, нещодавно в рамках Венеційського кінофестивалю пікантний образ на доріжці демонструвала 58-річна Демі Мур. Перед камерами зірка тоді з'явилася в білому короткому топі, який був з'єднаний тонкими смужками з максіспідницею. Увага в такому луці, звичайно ж, була до декольте акторки. Наблизивши фото помітно, що груди Демі дещо дивні, на них наче видно наслідки пластичних операцій.

Демі Мур / Getty Images

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