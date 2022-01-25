Блиснула грудьми: Б'янка Балті опублікувала кілька пікантних знімків у блогу

Італійська красуня Б'янка Балті поділилася декількома пікантними кадрами в Instagram.

На фото 37-річна Балті заскочена у сріблястому кардигані, який одягла на оголене тіло. Модель красиво підкреслила груди і знімки вийшли досить еротичними, але не вульгарними.

Б'янка позувала на тлі темної плитки. Її волосся було розпущене і красиво накручене локонами, а на обличчі був легкий макіяж, що підкреслює природну красу моделі.

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Також у блогу Б'янка показала, як знімалася у фотосеті, позуючи у хутряному пальті та сидячи на підлозі. Схоже, що під пальтом у дівчини також не було більше жодного одягу.

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