Блиснула грудьми і стегнами: Сіара одягла дуже відверту сукню на церемонію

Блиснула грудьми і стегнами: Сіара одягла дуже відверту сукню на церемонію

У Лос-Анджелесі відбулася 27-ма щорічна церемонія ELLE Women in Hollywood.

Зіркові гості приїхали до Музею кіно Академії в Лос-Анджелесі. Минулого року через пандемію захід було скасовано, а цьогоріч організатори зробили все можливе, щоб він відбувся.

На заході були відзначені дев'ять знаменитих жінок за творчий і культурний внесок, який вони зробили в світ музики, кіно, телебачення і не тільки.

Сіара / Associated Press

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35-річна співачка Сіара була однією із запрошених гостей. Артистка вийшла на доріжку в досить відвертій білій сукні від Monot з відвертим розрізом до стегна і вирізами з боків, в яких було видно груди співачки. Також у сукні були відкриті плечі і невеликий шлейф, а доповнила вона образ білими босоніжками на підборах і шнурівці навколо щиколотки.

Сіара / Associated Press

Сіара зібрала волосся в безладний пучок, зробила вечірній макіяж і доповнила образ коштовностями від Bulgari. Перед камерами Сіара з'явилася в компанії акторки Дженніфер Гадсон, яка також вибрала білий аутфіт.

Сіара і Дженніфер Гадсон / Associated Press

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