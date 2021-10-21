Блиснула грудьми: Наомі Кемпбелл в джинсовому аутфіті вийшла на доріжку

Наомі Кемпбелл відвідала світський захід в Лондоні.

51-річна модель приїхала на вечірню виставу для преси "Вставай, вставай! Мюзикл Боба Марлі" в Lyric Theater в Лондоні. Це мюзикл, заснований на житті і музиці Боба Марлі, написаний Лі Голом.

На червоній доріжці Кемпбелл з'явилася в джинсовому комбінезоні, що складався з подовженого жакета і штанів-кльош, в поєднанні з гостроносими туфлями на підборах з шипами на носках. Під жакетом у Наомі, схоже, нічого не було, оскільки вона пікантно оголила груди. А її талію підкреслював широкий шкіряний пояс. В руках модель тримала чорний шкіряний клатч, а на зап'ясті був браслет. Також декольте зірки прикрашало кілька підвісок з медальйонами. Довге волосся вона розпустила і зробила макіяж.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили, як Наомі Кемпбелл дефілювала на шоу Alexander McQueen в рамках Лондонського тижня моди.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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