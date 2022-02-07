Блиснула грудьми: Стелла Максвелл позувала у відвертому топі та прозорій спідниці

Блиснула грудьми: Стелла Максвелл позувала у відвертому топі та прозорій спідниці

Модель знялася у новій фотосесії у сміливому образі.

31-річна британська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret Стелла Максвелл любить провокаційні та ефектні образи, які часто показує у своєму Instagram.

Цього разу дівчина знялася у рекламній фотосесії для взуттєвого бренду Nodaleto. Стелла позувала у білому кабріолеті.

Стилісти підібрали для Максвелл відвертий образ – кроптоп у вигляді двох зірок, які ледве прикривали груди моделі, та напівпрозору спідницю з драпуванням спереду. Завершили лук зірки білі туфлі на масивному трапецієподібному підборі.

Нагадаємо, Стелла Максвелл з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії. До королівського Альберт-холу дівчина приїхала в напівпрозорій сукні від Saint Laurent, яку одягла без білизни і доповнила чорними босоніжками на незвичайних золотих підборах у формі логотипу бренду Saint Laurent.

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