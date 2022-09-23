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Блиснула грудьми в глибокому декольте: Джессіка Честейн у Мілані

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Блиснула грудьми в глибокому декольте: Джессіка Честейн у Мілані

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Акторка продемонструвала дуже ефектний образ.

Зараз у Мілані триває Тиждень моди сезону весна-літо 2023 року. Ця подія привернула увагу багатьох знаменитостей.

Сьогодні на вулиці італійського міста репортерам вдалося зазнімкувати Джессіку Честейн в ефектному образі total black. На актрисі була коротка вузька спідниця та туніка із глибоким декольте. Вбрання рудоволоса зірка доповнила високими ботфортами на шнурівці — все від Gucci.

Родзинкою образу стало декольте, яке досить сильно оголило розкішні груди Джессіки.

Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images
Джессіка Честейн / © Getty Images
Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

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