Блиснула грудьми в глибокому декольте: Джессіка Честейн у Мілані

Акторка продемонструвала дуже ефектний образ.
Зараз у Мілані триває Тиждень моди сезону весна-літо 2023 року. Ця подія привернула увагу багатьох знаменитостей.
Сьогодні на вулиці італійського міста репортерам вдалося зазнімкувати Джессіку Честейн в ефектному образі total black. На актрисі була коротка вузька спідниця та туніка із глибоким декольте. Вбрання рудоволоса зірка доповнила високими ботфортами на шнурівці — все від Gucci.
Родзинкою образу стало декольте, яке досить сильно оголило розкішні груди Джессіки.
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