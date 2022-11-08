Блиснула грудьми в мідній сукні: Глоє Кардашян сяяла на церемонії

38-річна Глоє Кардашян продемонструвала пікантний аутфіт на церемонії вручення нагород CFDA Awards 2022 у Нью-Йорку.
Сім місяців тому Глоє заявляла, що хоче збільшити груди для того, щоб її декольте було так само пишним, як і в її сестер. А тепер вийшла на публіку в ефектній мідній сукні з вирізом збоку, продемонструвавши свій розмір грудей.
На Глое була сукня від LaQuan Smith з вирізом від талії до грудей, яка підкреслювала округлі форми зірки реаліті. Сукня була з невеликим шлейфом і Глоє поєднувала її з босоніжками на підборах такого самого відтінку.
Кардашян мала дуже довгі нарощені нігті загостреної форми, нафарбовані нюдовим лаком. Волосся зірка зібрала в гладкий пучок, очі нафарбувала димчастими тінями з блискітками і підкреслила губи олівцем та нюдовою матовою помадою.
Перед камерами Глоє з'явилася разом зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян, яка мала отримати нагороду від імені свого бренду коригувальної білизни SKIMS. Кім сяяла в прозорій пластиковій сукні, що оголювала її ноги.
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