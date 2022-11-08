Блиснула грудьми в мідній сукні: Глоє Кардашян сяяла на церемонії

Сім місяців тому Глоє заявляла, що хоче збільшити груди для того, щоб її декольте було так само пишним, як і в її сестер. А тепер вийшла на публіку в ефектній мідній сукні з вирізом збоку, продемонструвавши свій розмір грудей.

Глоє Кардашян / Фото: Getty Images

На Глое була сукня від LaQuan Smith з вирізом від талії до грудей, яка підкреслювала округлі форми зірки реаліті. Сукня була з невеликим шлейфом і Глоє поєднувала її з босоніжками на підборах такого самого відтінку.

Кардашян мала дуже довгі нарощені нігті загостреної форми, нафарбовані нюдовим лаком. Волосся зірка зібрала в гладкий пучок, очі нафарбувала димчастими тінями з блискітками і підкреслила губи олівцем та нюдовою матовою помадою.

Глоє та Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Перед камерами Глоє з'явилася разом зі своєю старшою сестрою Кім Кардашян, яка мала отримати нагороду від імені свого бренду коригувальної білизни SKIMS. Кім сяяла в прозорій пластиковій сукні, що оголювала її ноги.

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