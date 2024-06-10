Блиснула ідеальним пресом: Дженніфер Лопес помітили на вулиці з дочкою Еммою

Американська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці з дочкою Еммою. Її заскочили на вулиці у Лос-Анджелесі. Дженніфер була одягнена у своєму улюбленому стилі — вона поєднала вільні стані з високим посадженням з однотонним білим кроптопом.

Образ артистка доповнила окулярами від Bottega Veneta, своїми улюбленими сережками від Jennifer Fisher і золотим годинником від Rolex. Також вона зібрала волосся у високий пучок і зробила легкий макіяж та ніжний бежевий манікюр. Взута Лопес була у білі кросівки.

Емма ж одягла джинси, картату сорочку, дуже схожу на ті, які носить Бен Аффлек — її вітчим. Також на дівчині була біла футболка із постером до фільму "Мій особистий штат Айдахо" 1991 року, де зіграв Кіану Рівз та Рівер Фенікс. Доповнила образ дочка зірки кросівками від Onitsuka Tiger.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою / Фото: Getty Images

Також нещодавно Дженніфер помітили на прогулянці з Еммою в Парижі, куди вони прилетіли після її тріумфу на Met Gala. Мама і дочка трималися за руки.

Дженніфер Лопес з Еммою / Фото: Getty Images

Читайте також: